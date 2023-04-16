Де Хеа не готов получать на 9 млн. фунтов в год меньше, как ему предлагает МЮ

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не готов пойти на понижение зарплаты, как ему предлагает клуб.

Как известно, действующий контракт Де Хеа с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, причем "красные дьяволы" даже не спешат пользоваться своей опцией по автоматическому продлению сотрудничества с Давидом на 12 месяцев.

Сам Де Хеа уже неоднократно говорил, что счастлив на "Олд Траффорд", но "Юнайтед" готов сохранить 32-летнего испанца, только если тот откажется от значительной доли своей зарплаты.

Сейчас Де Хеа получает больше всех в "Юнайтед" — 375,000 фунтов в неделю, а последнее предложение клуба о новом контракте предусматривает зарплату только в 200,000 фунтов каждые семь дней.

Таким образом, в годом выражении "Юнайтед" предлагает Де Хеа получать на 9 млн. фунтов меньше, и для Давид это чересчур.

Тем не менее, обе стороны по-прежнему надеются достичь компромисса насчет нового трехлетнего контракта. Клуб готов смягчить резкое снижение зарплаты своего первого номера с помощью обширной бонусной шкалы.


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2023 09:00

Количество просмотров Просмотров: 911

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 16.04.2023 09:39 # alexomck
    и где ему больше 200 сейчас предложат:)
    в принципе может отчаливать, пик давно прошел

    (ответить)

  2. closer 16.04.2023 09:39 # closer
    губа не дура

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: