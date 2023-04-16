Де Хеа не готов получать на 9 млн. фунтов в год меньше, как ему предлагает МЮ
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не готов пойти на понижение зарплаты, как ему предлагает клуб.
Как известно, действующий контракт Де Хеа с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, причем "красные дьяволы" даже не спешат пользоваться своей опцией по автоматическому продлению сотрудничества с Давидом на 12 месяцев.
Сам Де Хеа уже неоднократно говорил, что счастлив на "Олд Траффорд", но "Юнайтед" готов сохранить 32-летнего испанца, только если тот откажется от значительной доли своей зарплаты.
Сейчас Де Хеа получает больше всех в "Юнайтед" — 375,000 фунтов в неделю, а последнее предложение клуба о новом контракте предусматривает зарплату только в 200,000 фунтов каждые семь дней.
Таким образом, в годом выражении "Юнайтед" предлагает Де Хеа получать на 9 млн. фунтов меньше, и для Давид это чересчур.
Тем не менее, обе стороны по-прежнему надеются достичь компромисса насчет нового трехлетнего контракта. Клуб готов смягчить резкое снижение зарплаты своего первого номера с помощью обширной бонусной шкалы.
16.04.2023 09:00
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и где ему больше 200 сейчас предложат:)
в принципе может отчаливать, пик давно прошел
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губа не дура
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