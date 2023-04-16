"Ливерпуль" ведет переговоры с лагерем Гравенберха

"Ливерпуль" ведет переговоры с окружением полузащитника "Баварии" Райана Гравенберха.

Гравенберх только прошлым летом присоединился к "Баварии", перебравшись из "Аякса" по сделке стоимостью 21 миллион фунтов.



Однако 20-летний голландец не пользовался особым доверием у Юлиана Нагельсманна, как и не пользуется у нового главного тренера "Баварии" Томаса Тухеля.



Гравенберх занимает высокое место в шорт-листе "Ливерпуля" по обновлению центра поля, и в минувший вторник, как утверждает The Times, представитель мерсисайдского клуба побывал в Голландии, встретившись с отцом Райана.



Добавим, Гравенберх отметился лишь одним появлением в стартовом составе "Баварии" в этом сезоне Бундеслиги. Еще 17 раз Райан вышел на замену, не совершив ни одного результативного действия.