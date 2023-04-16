Артета: "Восхищаюсь Мойесом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что испытывает восхищение своим коллегой Дэвидом Мойесом из "Вест Хэма".

В воскресенье "Арсенал" совершит короткий выезд на Лондонский стадион, и для Артеты это будет возможность повидаться с тренером, у которого он в свое время поиграл в "Эвертоне".



По словам Артеты, Мойес оказал большое влияние на его карьеру, и у Микеля нет никаких сомнений насчет мастерства Дэвида, несмотря на неудачно складывающийся сезон для "Вест Хэма".



"Какие чувства я испытываю в отношении него? Это восхищение".



"Я обожал играть у него. Я был готов пройти сквозь кирпичную стену ради него, как и каждый из того состава".



"Он по-настоящему хороший тренер, он исключительным образом руководит коллективом и взаимодействует с отдельными людьми. Он по-настоящему особенный человек".



"Он действительно надежный человек, который держит свое слово. Тот, у кого я многому научился".



"Чему я научился? Он видел во мне вещи, о которых я не знал, и просил играть на позициях, на которых я никогда не играл в своей жизни".



"Он бросал мне вызовы, но в то же время обеспечивал мне любовь, поддержку и заботу. То был правильный баланс. Ровно то, что мне было необходимо. Он заставлял меня показывать свой лучший футбол, так что это было очень полезно", — цитирует Артету The Independent.