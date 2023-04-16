31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Букайо Сака В воскресенье, 16 апреля, двумя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Вест Хэм" одержал две победы в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 14 предыдущих. "Арсенал" может повторить установленный в 1993/94 клубный рекорд из 10 выездных поединков подряд без пропущенных голов в течение одного сезона Премьер-Лиги. "Молотобойцы" выиграли лишь две из 31 последней встречи с "канонирами" во всех соревнованиях (5 ничьих, 24 поражения).

Единственной потерей "Вест Хэма" остается нападающий Джанлука Скамакка, который в субботу перенес операцию на колене. Лукас Пакета возвращается после ушиба.

Защитник "Арсенала" Вильям Салиба по-прежнему лечится, как и Такехиро Томиясу с Мохамедом Эльнени. Но вернулся в строй Эдди Нкетиа.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз

"Ноттингем Форест" не выиграл ни одного из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, набрав в них только три очка из 27 возможных. "Манчестер Юнайтед" проиграл три из четырех последних выездных поединков в Премьер-Лиге, пропустив в этих трех поражениях 12 голов. "Красные дьяволы" забивали минимум трижды в каждой из шести последних встреч с "лесниками" в рамках чемпионата.

"Форест" рискует недосчитаться сразу 11 игроков, включая Сержа Орье, Шейху Куяте, Муссу Ниакате, Густаво Скарпу и Райана Йетса.

"Юнайтед" до конца сезона потерял Лисандро Мартинеса, а его партнер по центру обороны Рафаэль Варан пропустит несколько недель. Маркус Рэшфорд отсутствует с травмой паха, но должны вернуться Люк Шоу и Скотт Мактоминей.




Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2023 06:00

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  1. bmw-e34 16.04.2023 08:04 # bmw-e34
    Доброе утро город.

    Кто нибудь смотрит Мафию с Левшой?
    Фюрсдари и Саюри явно не Белорусски. Какие предположения?))

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  2. tot35 16.04.2023 08:03 # tot35
    Арсенал вперёд! Дави на сити)

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  3. liverpo0ol 16.04.2023 07:28 # liverpo0ol
    Доброе утро котики!
    Хорошего Вам дня!

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  4. deman82 16.04.2023 07:16 # deman82
    ----"Давайте лизать мир"-----

    --"Давайте делать это вместе"--

    Бабушка Байден.

    хах ха-ха ха-ха-ха ха-ха-ха
    ..

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