31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 16 апреля, двумя поединками продолжится 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ ХЭМ — АРСЕНАЛ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" одержал две победы в трех последних матчах Премьер-Лиги — как и в 14 предыдущих. "Арсенал" может повторить установленный в 1993/94 клубный рекорд из 10 выездных поединков подряд без пропущенных голов в течение одного сезона Премьер-Лиги. "Молотобойцы" выиграли лишь две из 31 последней встречи с "канонирами" во всех соревнованиях (5 ничьих, 24 поражения).



Единственной потерей "Вест Хэма" остается нападающий Джанлука Скамакка, который в субботу перенес операцию на колене. Лукас Пакета возвращается после ушиба.



Защитник "Арсенала" Вильям Салиба по-прежнему лечится, как и Такехиро Томиясу с Мохамедом Эльнени. Но вернулся в строй Эдди Нкетиа.



НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" не выиграл ни одного из девяти последних матчей в Премьер-Лиге, набрав в них только три очка из 27 возможных. "Манчестер Юнайтед" проиграл три из четырех последних выездных поединков в Премьер-Лиге, пропустив в этих трех поражениях 12 голов. "Красные дьяволы" забивали минимум трижды в каждой из шести последних встреч с "лесниками" в рамках чемпионата.



"Форест" рискует недосчитаться сразу 11 игроков, включая Сержа Орье, Шейху Куяте, Муссу Ниакате, Густаво Скарпу и Райана Йетса.



"Юнайтед" до конца сезона потерял Лисандро Мартинеса, а его партнер по центру обороны Рафаэль Варан пропустит несколько недель. Маркус Рэшфорд отсутствует с травмой паха, но должны вернуться Люк Шоу и Скотт Мактоминей.