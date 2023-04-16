Гвардиоле "было тревожно" в концовке матча с "Лестером"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что он обеспокоен провалом своей команды в концовке победного матча против "Лестера" (3:1).

В субботу "Сити" оформил весьма уверенную победу над аутсайдером Премьер-Лиги, все три своих гола забив в первые 25 минут.



Гвардиола произвел свои первые две замены еще в перерыве, вскоре использовав остальные, и в концовке матча "горожане" едва не поплатились за расслабленность, потому что "лисы" отыграли один гол и имели еще пару верных моментов.



Гвардиола понимает, почему так произошло, и не скрывает того, что у него были опасения насчет потери очков в этот вечер.



"Всегда непросто после Лиги Чемпионов играть против команды, которая сражается за выживание, но мы показали свое мастерство. Мы очень хорошо начали, но когда ты делаешь много замен, то слегка утрачиваешь концентрацию. Это три очка, и мы движемся дальше".



"У меня есть небольшой опыт игры каждые три дня в важный период сезона, и когда ты делаешь много замен, получается, что у некоторых парней есть эта динамика, а у других — нет. Мы сделали замены, когда игра была под контролем".



"Конечно, это было тревожно — мы совершили ошибку (и пропустили), а затем Мэддисон и Келечи (Ихеаначо) имели по моменту. Игра была непростой в заключительные 15 минут. Но первые 60-65 минут были хороши", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.