"Форест" хочет позвать Виейра вместо Купера

Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра возглавляет шорт-лист "Ноттингем Форест" на замену своему рулевому Стиву Куперу.

Ранее в апреле "Форест" второй раз за сезон выразил поддержку Куперу, однако это не нашло отражения на результатах, и Стив все еще может быть уволен до окончания кампании.



В преддверии домашней встречи с "Манчестер Юнайтед" подопечные Купера располагаются в зоне вылета, не зная побед уже девять матчей Премьер-Лиги кряду.



Как утверждает Daily Star, уволенный в марте из "Пэлас" Виейра осведомлен об интересе "Форест", но предпочел бы подождать до лета, прежде чем он возьмется за новую работу.