"Форест" хочет позвать Виейра вместо Купера

Патрик Виейра Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра возглавляет шорт-лист "Ноттингем Форест" на замену своему рулевому Стиву Куперу.

Ранее в апреле "Форест" второй раз за сезон выразил поддержку Куперу, однако это не нашло отражения на результатах, и Стив все еще может быть уволен до окончания кампании.

В преддверии домашней встречи с "Манчестер Юнайтед" подопечные Купера располагаются в зоне вылета, не зная побед уже девять матчей Премьер-Лиги кряду.

Как утверждает Daily Star, уволенный в марте из "Пэлас" Виейра осведомлен об интересе "Форест", но предпочел бы подождать до лета, прежде чем он возьмется за новую работу.


Метки Виейра, Купер, Ноттингем Форест, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2023 23:00

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  1. suddenly 15.04.2023 23:05 # suddenly
    Пусть лучше Тоттенхэм возглавит. Ноттингем всё таки хочется видеть в АПЛ.

    (ответить)

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