"Форест" хочет позвать Виейра вместо Купера
Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" Патрик Виейра возглавляет шорт-лист "Ноттингем Форест" на замену своему рулевому Стиву Куперу.
Ранее в апреле "Форест" второй раз за сезон выразил поддержку Куперу, однако это не нашло отражения на результатах, и Стив все еще может быть уволен до окончания кампании.
В преддверии домашней встречи с "Манчестер Юнайтед" подопечные Купера располагаются в зоне вылета, не зная побед уже девять матчей Премьер-Лиги кряду.
Как утверждает Daily Star, уволенный в марте из "Пэлас" Виейра осведомлен об интересе "Форест", но предпочел бы подождать до лета, прежде чем он возьмется за новую работу.
15.04.2023 23:00
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Пусть лучше Тоттенхэм возглавит. Ноттингем всё таки хочется видеть в АПЛ.
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