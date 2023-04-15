Лэмпард потребовал от игроков "Челси" отреагировать на поражение от "Брайтона"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард потребовал от своих игроков отреагировать на домашнее поражение 1:2 от "Брайтона".

В субботу "Челси" потерпел свое третье поражение при Лэмпарде, и больше всего Фрэнк расстроен не результатом, а игрой против "чаек".



В следующий вторник на "Стэмфорд Бридж" пожалует "Реал", и Лэмпард рассчитывает, что его игроки сделают правильные выводы.



"Больше, чем о поражениях, мы должны говорить об игре. Победа достигается только хорошей игрой, и в плане игры это было самое разочаровывающее поражение, потому что соперник был на голову лучше".



"Я не должен объяснять игрокам, откуда в игре берется энергия и агрессия, но я должен постараться быстро докопаться до корня проблем и изменить это".



"Моя задача в том, чтобы улучшить ситуацию, насколько я только могу, и наша игра сегодня показывает, что у нас много работы".



"Я лишь могу быть честен. Я не могу сказать: "Неплохая игра, мы не заслуживали поражение". Не думаю, что игроки рассчитывали на что-либо другое, потому что я видел их лица после матча".



"Реакция — это единственное, что имеет значение теперь и в остатке сезона", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.