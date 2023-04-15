Лэмпард потребовал от игроков "Челси" отреагировать на поражение от "Брайтона"

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард потребовал от своих игроков отреагировать на домашнее поражение 1:2 от "Брайтона".

В субботу "Челси" потерпел свое третье поражение при Лэмпарде, и больше всего Фрэнк расстроен не результатом, а игрой против "чаек".

В следующий вторник на "Стэмфорд Бридж" пожалует "Реал", и Лэмпард рассчитывает, что его игроки сделают правильные выводы.

"Больше, чем о поражениях, мы должны говорить об игре. Победа достигается только хорошей игрой, и в плане игры это было самое разочаровывающее поражение, потому что соперник был на голову лучше".

"Я не должен объяснять игрокам, откуда в игре берется энергия и агрессия, но я должен постараться быстро докопаться до корня проблем и изменить это".

"Моя задача в том, чтобы улучшить ситуацию, насколько я только могу, и наша игра сегодня показывает, что у нас много работы".

"Я лишь могу быть честен. Я не могу сказать: "Неплохая игра, мы не заслуживали поражение". Не думаю, что игроки рассчитывали на что-либо другое, потому что я видел их лица после матча".

"Реакция — это единственное, что имеет значение теперь и в остатке сезона", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Брайтон, Лэмпард, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2023 22:00

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  1. mancunia-planet 15.04.2023 22:48 # mancunia-planet
    Даже автортет и былие заслуги как игрока не канают, всем похуй
    Ни на что не способен

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  2. suddenly 15.04.2023 22:26 # suddenly
    Ты сам то не хочешь отреагировать?

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  3. zaeba1l 15.04.2023 22:22 # zaeba1l
    Нет Френк.. Ты не Синатра..))

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  4. h22o 15.04.2023 22:18 # h22o
    и игроки заплакали, ибо тренер прививает игру и тактику..

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