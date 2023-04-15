"Сити" победил "Лестер" и сблизился с "Арсеналом"

Очередные два гола Эрлинга Холанда помогли "Манчестер Сити" одержать убедительную победу над "Лестером со счетом 3:1 и сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до трех очков.

По сравнению с победой 3:0 над "Баварией" посреди недели в стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Свой шанс получили Эмерик Лапорт, Кайл Уолкер и Рияд Махрез.



Новый рулевой "лис" Дин Смит ввел в стартовый состав Чаглара Сеюнджю, Харри Суттара, Кирнана Дьюсбери-Холла и Юри Тилеманса.



Гости не продержались и пяти минут на "Этихад". Джон Стоунс подкараулил отскок на подступах к штрафной и немедленно пробил в правый угол ворот — 1:0.



"Сити" продолжил оказывать давление, и вскоре Уилфрид Ндиди рукой остановил прострел Джека Грилиша в своей штрафной. Эрлинг Холанд уверенно реализовал назначенный с помощью VAR пенальти — 2:0.



Теперь "Лестеру" уже не было смысла отсиживаться в обороне. Но стоило "лисам" начать раскрываться, как они получили разительную контратаку на свои ворота. Кевин Де Брюйне перехватил мяч на своей половине поля, продвинулся вперед, а затем отправил в прорыв Холанда, который подсек снаряд перед голкипером — 3:0.



Уже в перерыве Хосеп Гвардиола заменил Стоунса с Холандом, а затем убрал с поля и Родри с Де Брюйне, решив поберечь своих лидеров перед ответным визитом к "Баварии".



По игре во втором тайме было видно, что обеим командам уже ничего не нужно. "Сити" насытился тремя голами, а "Лестер" уже не верил в себя.



В конце концов "горожане" расслабились настолько, что позволили сопернику отыграть один гол. На 75-й минуте Келечи Ихеаначо добил мяч в ворота после того, как Эдерсон с защитником остановили удар Суттара головой — 3:1.



На 85-й минуте Джеймс Мэддисон мог сократить разницу в счете до минимума, но Эдерсон совершил блестящий сейв после выхода англичанина один на один по правому краю штрафной.



Уже в компенсированное время Ихеаначо отметился попаданием в штангу с дистанции. На этом все и закончилось.



"Сити" хватило 25 минут, чтобы решить судьбу этого матча. Дальше "горожане" позволили себе расслабиться — возможно, даже чересчур, но "Лестер" оказался слишком слаб, чтобы вернуться в игру.



"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче