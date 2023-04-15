"Сити" победил "Лестер" и сблизился с "Арсеналом"

Эрлинг Холанд Очередные два гола Эрлинга Холанда помогли "Манчестер Сити" одержать убедительную победу над "Лестером со счетом 3:1 и сократить отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" до трех очков.

По сравнению с победой 3:0 над "Баварией" посреди недели в стартовом составе "горожан" произошло три изменения. Свой шанс получили Эмерик Лапорт, Кайл Уолкер и Рияд Махрез.

Новый рулевой "лис" Дин Смит ввел в стартовый состав Чаглара Сеюнджю, Харри Суттара, Кирнана Дьюсбери-Холла и Юри Тилеманса.

Гости не продержались и пяти минут на "Этихад". Джон Стоунс подкараулил отскок на подступах к штрафной и немедленно пробил в правый угол ворот — 1:0.

"Сити" продолжил оказывать давление, и вскоре Уилфрид Ндиди рукой остановил прострел Джека Грилиша в своей штрафной. Эрлинг Холанд уверенно реализовал назначенный с помощью VAR пенальти — 2:0.

Теперь "Лестеру" уже не было смысла отсиживаться в обороне. Но стоило "лисам" начать раскрываться, как они получили разительную контратаку на свои ворота. Кевин Де Брюйне перехватил мяч на своей половине поля, продвинулся вперед, а затем отправил в прорыв Холанда, который подсек снаряд перед голкипером — 3:0.

Уже в перерыве Хосеп Гвардиола заменил Стоунса с Холандом, а затем убрал с поля и Родри с Де Брюйне, решив поберечь своих лидеров перед ответным визитом к "Баварии".

По игре во втором тайме было видно, что обеим командам уже ничего не нужно. "Сити" насытился тремя голами, а "Лестер" уже не верил в себя.

В конце концов "горожане" расслабились настолько, что позволили сопернику отыграть один гол. На 75-й минуте Келечи Ихеаначо добил мяч в ворота после того, как Эдерсон с защитником остановили удар Суттара головой — 3:1.

На 85-й минуте Джеймс Мэддисон мог сократить разницу в счете до минимума, но Эдерсон совершил блестящий сейв после выхода англичанина один на один по правому краю штрафной.

Уже в компенсированное время Ихеаначо отметился попаданием в штангу с дистанции. На этом все и закончилось.

"Сити" хватило 25 минут, чтобы решить судьбу этого матча. Дальше "горожане" позволили себе расслабиться — возможно, даже чересчур, но "Лестер" оказался слишком слаб, чтобы вернуться в игру.

"Манчестер Сити" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2023 21:25

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  1. zaeba1l 15.04.2023 21:58 # zaeba1l
    Я бы не был против Сити.. Но вот здешние Сру-манк и Суперглот вызывают отвращение настолько, что я прошу Аллаха, чтобы сосити пролетели мимо АПЛ и ЛЧ..
    Только Украине желаю победы!

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  2. tot35 15.04.2023 21:50 # tot35
    Всё равно вторые)

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  3. deman82 15.04.2023 21:50 # deman82
    давайте саснём мир и все будут лизать..

    Бабушка БАЙДЕН....
    ХАХА

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  4. takernotagiver 15.04.2023 21:45 # takernotagiver
    МС - Лестер xG 2.19 - 2.38. Чтоооооооооооооо?

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  5. mc-od 15.04.2023 21:39 # mc-od
    Все идет, как я и предсказывал...

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  6. bushwacka 15.04.2023 21:38 # bushwacka
    Я тут насрал...

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  7. sisyazavr 15.04.2023 21:37 # sisyazavr
    Поздравляю Сити и Холанда

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  8. bembo 15.04.2023 21:32 # bembo
    Как там очечо у ггшни, ахахахааххаха???

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  9. narcot 15.04.2023 21:31 # narcot
    Ничего, лэмпс голубым проведет по губам

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  10. true-manc 15.04.2023 21:30 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  11. kukuruzko 15.04.2023 21:30 # kukuruzko
    king of my castle

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