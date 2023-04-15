Колуилл вернется в "Челси" на следующий сезон

Леви Колуилл Защитник Леви Колуилл не покинет "Челси" грядущим летом, а станет частью первой команды "синих".

Накануне появилась информация, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" хотят приобрести Колуилла, который на этот сезон арендован "Брайтоном".

Однако The Independent утверждает, что продажа 20-летнего англичанина, как и очередная аренда, исключена. У "Челси" другие планы на своего воспитанника.

Издание также отмечает, что истекающий в 2025 году контракт Колуилла не является проблемой, потому что "Челси" принадлежит опция продления трудового договора Леви на три года.

Добавим, в этом сезоне Колуилл сыграл 10 матчей за "Брайтон" в Премьер-Лиге, а в прошлой кампании Леви помог "Хаддерсфилду" достичь плей-офф Чемпионшипа.


Метки Брайтон, Колуилл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2023 21:00

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