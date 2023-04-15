Колуилл вернется в "Челси" на следующий сезон

Защитник Леви Колуилл не покинет "Челси" грядущим летом, а станет частью первой команды "синих".

Накануне появилась информация, что "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" хотят приобрести Колуилла, который на этот сезон арендован "Брайтоном".



Однако The Independent утверждает, что продажа 20-летнего англичанина, как и очередная аренда, исключена. У "Челси" другие планы на своего воспитанника.



Издание также отмечает, что истекающий в 2025 году контракт Колуилла не является проблемой, потому что "Челси" принадлежит опция продления трудового договора Леви на три года.



Добавим, в этом сезоне Колуилл сыграл 10 матчей за "Брайтон" в Премьер-Лиге, а в прошлой кампании Леви помог "Хаддерсфилду" достичь плей-офф Чемпионшипа.