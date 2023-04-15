Лэмпард: "Мы были недостаточно хороши во всех основных частях футбола"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его команда уступила "Брайтону" "во всех основных частях футбола".

Домашний матч против "Брайтона" выпал для "Челси" между двух встреч с "Реалом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Это обстоятельство оказало влияние как на состав "синих", так и на их мотивацию.



После домашнего поражения 1:2 от "чаек" Лэмпард не стал защищать своих игроков, лишь выразив надежду, что "Челси" прибавит к визиту "Реала".



"Это расстраивает во всех отношениях. Победила лучшая команда. Они могли победить крупнее. Они играли как команда. Они играют вместе давно".



"Мы были недостаточно хороши во всех основных частях футбола — в плане борьбы, бега. Это не только вопрос самоотдачи. Во вторник нас ждет большой матч. Нет смысла чересчур горевать, но мы должны понимать, почему сегодня случилось то, что случилось".



"Некоторые игроки физически не могут играть по графику среда-суббота-вторник. Некоторые изменения в составе были вынужденными, а в других случаях мы решили дать шанс игрокам. В современном футболе ты должен быть готов выйти и показать себя".



"Наша командная игра была недостаточно хороша. В чем мы можем быстро прибавить? В базовых футбольных вещах".



"В футболе все может очень быстро измениться. "Реал" в Лиге Чемпионов — это пик футбола. Я скажу игрокам некоторые вещи, и это останется за кулисами. Во вторник фанаты "Челси" придут сюда, чтобы увидеть, как мы будем отыгрываться, и именно это мы должны сделать", — цитирует Лэмпарда BBC.