"Борнмут" вырвал победу у "Тоттенхэма"

"Борнмут" в компенсированное время вырвал победу 2:3 в гостях у "Тоттенхэма".

Стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 2:1 над "Брайтоном".



У "вишенок" Матиас Винья и Маркус Тавернье появились вместо Адама Смита и Данго Уаттара.



Хозяева увереннее начали матч и без особых проблем открыли счет. Это случилось уже на 14-й минуте, когда Иван Перишич принял на левом краю штрафной длинный заброс со своей половины поля, после чего сделал пас назад под удар Сону Хен Мину — 1:0.



Еще некоторое время "Тоттенхэм" контролировал игру, но затем "Борнмут" стал добавлять. На 29-й минуте только Уго Льорис спас "шпор" от ответного гола после крученого удара Тавернье с дистанции.



И все-таки на 38-й минуте счет стал равным. Педро Порро совершил потерю на фланге, и "вишенки" тут же вывели на удар внутри штрафной Винью, который подсек мяч перед Льорисом — 1:1.



Второй тайм начался с того, что гости вышли вперед. Давинсон Санчес неудачно выбил мяч из ног соперника в своей штрафной, в результате чего снаряд отскочил к Доминику Соланке, который его подсек перед Льорисом — 1:2.



Чем меньше оставалось времени, тем настойчивее становился "Тоттенхэм". На 87-й минуте вышедший на замену Ришарлисон даже поразил чужие ворота, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Прошла еще минута, и Арно Данжума все-таки сравнял счет, в касание поразив нижний угол ворот — 2:2.



"Шпоры" не стали останавливаться и принялись искать победу, но получилась так, что три очка вырвали "вишенки". Это сделал в самой концовке Уаттара, на ложном движении убрав в штрафной Пьер-Эмиля Хейбьерга и поразив ворота — 2:3.



"Тоттенхэм" упустил возможность сблизиться с "Ньюкаслом" и "Манчестер Юнайтед" и может винить только себя в потере концентрации. "Борнмут" сполна отомстил "шпорам" за домашнее поражение 2:3 ранее в этом сезоне.



"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче