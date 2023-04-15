"Челси" проиграл дома "Брайтону"

Хулио Энсисо "Челси" потерпел третье подряд поражение при временном тренере Фрэнке Лэмпарде, уступив дома "Брайтону" со счетом 1:2.

Относительно выезда в Мадрид посреди недели в стартовый состав "синих" вернулись Бенуа Бадиашиле, Трево Чалоба, Денис Закариа, Конор Галлахер, Кристиан Пулишич и Михаил Мудрик.

В старт "чаек" влились Роберт Санчес, Адам Уэбстер и Эван Фергюсон.

В начале матча шла открытая игра, но "Брайтон" был гораздо опаснее, потому что Алексис Макаллистер дважды пробил мимо, а Фергюсон попал в перекладину.

"Челси" впервые создал опасность на 13-й минуте, когда Галлахер пробил с подступов к штрафной, а после рикошета от защитника мяч по дуге залетел в ворота — 1:0.

Пропустив, гости подвергли своего соперника серьезному давлению и принялись регулярно создавать моменты. Прекрасные шансы сравнять счет имели Каору Митома и Фергюсон, но Кепа Аррисабалага совершил блестящие сейвы после их ударов.

На 42-й минуте хозяева все-таки дрогнули под давлением. Макаллистер навесил с правой границы штрафной к дальней штанге, где Данни Уэлбек выиграл второй этаж — 1:1.

До перерыва "Челси" лишь успел огрызнуться ударом Пулишича головой с близкого расстояния в штангу.

Во втором тайме "Брайтон" продолжил создавать и транжирить моменты. Особенно заметен был Хулио Энсисо. Один его удар был отражен Кепой, другой пришелся в штангу. Во втором случае на добивании пытался сыграть Уэлбек, но не попал по пустым воротам.

С третьей попытки Энсисо все же повезло. На 69-й минуте 19-летний парагваец нанес пушечный удар с дистанции в верхний угол ворот Кепы — 1:2.

В концовке "Брайтон" закрылся и стал играть на удержание. "Челси" атаковал изо всех сил, но реальных моментов отыграться не имел. За исключением своего гола, "синие" лишь раз пробили в створ.

"Брайтон" восстановил справедливость после обидного поражения от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд. "Чайки" создали уйму моментов и вполне могли побеждать крупнее.

"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. shearer1 15.04.2023 20:19 # shearer1
    Тут даже Лукака и Абраамс не помогут щели.

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  2. ivan-tns 15.04.2023 20:17 # ivan-tns
    Полупокеры из Щельси меня радуют каждый матч!)

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  3. arsnwenger 15.04.2023 20:16 # arsnwenger
    ваааахахаххаааааххааааааХХА!!
    Хуелси 88 в рот тебе

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  4. dautov 15.04.2023 20:16 # dautov
    Сити нереальная машина, Арсеналу титула не видать с таким соперником&#128517; если только не чудо

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  5. bembo 15.04.2023 20:13 # bembo
    https://t.me/uniannet/95361?single

    Пхахахахахахахахха орки е6аные уеехеехехехехех

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  6. thegodfather 15.04.2023 20:11 # thegodfather
    скоро ВСУ будут распинать русскоговорящих мальчиков в трусиках!!

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  7. shearer1 15.04.2023 20:05 # shearer1
    Хотя, КДБ же их игрок?

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  8. shearer1 15.04.2023 20:05 # shearer1
    Пусть пенсы купят Хохланда и КДБ.

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  9. kukuruzko 15.04.2023 20:03 # kukuruzko
    Королевичи на изи

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  10. superperez101 15.04.2023 20:00 # superperez101
    заголовок должен быть: Брайтон одержал волевую победу а гостях у Челси
    а то выглядит словно это чудо какое-то, или сенсация

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  11. true-manc 15.04.2023 19:57 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  12. thegodfather 15.04.2023 19:57 # thegodfather
    15.04.2023 19:57 #
    shearer1

    Я не думаю

    Источник: http://fapl.ru/posts/99799/?c=1#c7762240

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  13. shearer1 15.04.2023 19:57 # shearer1
    Я не думаю что Осимхен будет забивать в щели. А вы?

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  14. wilegend 15.04.2023 19:55 # wilegend
    лестер катакбасы

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  15. pepguardiola 15.04.2023 19:49 # pepguardiola
    КОРОЛЬ Эрлинг Брёут ЛЮДОЕД - ВИКИНГ Холланд!!!

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  16. thegodfather 15.04.2023 19:47 # thegodfather
    братишки, следующий матч против брентфорда у императоров на мосту

    если уже не в этом матче ставит точку в вопросе сохранения прописки в апл...то когда???? неужели на эмирейтс по классике обссыкая покерят? ну может и на такое посмотреть

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  17. pozitiv4ik 15.04.2023 19:46 # pozitiv4ik
    Реальный уровень челси
    клуб без истории
    чисто фарм бабок

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  18. pepguardiola 15.04.2023 19:46 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  19. thegodfather 15.04.2023 19:45 # thegodfather
    лестор на всех парах мчит в шип вместе с саутом.
    кто 3-ий, форест ,эвертон...или все же императорси? уеххехехехе

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  20. sisyazavr 15.04.2023 19:44 # sisyazavr
    Даже неинтересно

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