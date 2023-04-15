"Челси" проиграл дома "Брайтону"
"Челси" потерпел третье подряд поражение при временном тренере Фрэнке Лэмпарде, уступив дома "Брайтону" со счетом 1:2.
Относительно выезда в Мадрид посреди недели в стартовый состав "синих" вернулись Бенуа Бадиашиле, Трево Чалоба, Денис Закариа, Конор Галлахер, Кристиан Пулишич и Михаил Мудрик.
В старт "чаек" влились Роберт Санчес, Адам Уэбстер и Эван Фергюсон.
В начале матча шла открытая игра, но "Брайтон" был гораздо опаснее, потому что Алексис Макаллистер дважды пробил мимо, а Фергюсон попал в перекладину.
"Челси" впервые создал опасность на 13-й минуте, когда Галлахер пробил с подступов к штрафной, а после рикошета от защитника мяч по дуге залетел в ворота — 1:0.
Пропустив, гости подвергли своего соперника серьезному давлению и принялись регулярно создавать моменты. Прекрасные шансы сравнять счет имели Каору Митома и Фергюсон, но Кепа Аррисабалага совершил блестящие сейвы после их ударов.
На 42-й минуте хозяева все-таки дрогнули под давлением. Макаллистер навесил с правой границы штрафной к дальней штанге, где Данни Уэлбек выиграл второй этаж — 1:1.
До перерыва "Челси" лишь успел огрызнуться ударом Пулишича головой с близкого расстояния в штангу.
Во втором тайме "Брайтон" продолжил создавать и транжирить моменты. Особенно заметен был Хулио Энсисо. Один его удар был отражен Кепой, другой пришелся в штангу. Во втором случае на добивании пытался сыграть Уэлбек, но не попал по пустым воротам.
С третьей попытки Энсисо все же повезло. На 69-й минуте 19-летний парагваец нанес пушечный удар с дистанции в верхний угол ворот Кепы — 1:2.
В концовке "Брайтон" закрылся и стал играть на удержание. "Челси" атаковал изо всех сил, но реальных моментов отыграться не имел. За исключением своего гола, "синие" лишь раз пробили в створ.
"Брайтон" восстановил справедливость после обидного поражения от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд. "Чайки" создали уйму моментов и вполне могли побеждать крупнее.
"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче
15.04.2023 19:00
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Последние комментарии:
Тут даже Лукака и Абраамс не помогут щели.
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Полупокеры из Щельси меня радуют каждый матч!)
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ваааахахаххаааааххааааааХХА!!
Хуелси 88 в рот тебе
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Сити нереальная машина, Арсеналу титула не видать с таким соперником😅 если только не чудо
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Пхахахахахахахахха орки е6аные уеехеехехехехех
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скоро ВСУ будут распинать русскоговорящих мальчиков в трусиках!!
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Хотя, КДБ же их игрок?
(ответить)
Пусть пенсы купят Хохланда и КДБ.
(ответить)
Королевичи на изи
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заголовок должен быть: Брайтон одержал волевую победу а гостях у Челси
а то выглядит словно это чудо какое-то, или сенсация
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
15.04.2023 19:57 #
shearer1
Я не думаю
Источник: http://fapl.ru/posts/99799/?c=1#c7762240
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Я не думаю что Осимхен будет забивать в щели. А вы?
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лестер катакбасы
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КОРОЛЬ Эрлинг Брёут ЛЮДОЕД - ВИКИНГ Холланд!!!
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братишки, следующий матч против брентфорда у императоров на мосту
если уже не в этом матче ставит точку в вопросе сохранения прописки в апл...то когда???? неужели на эмирейтс по классике обссыкая покерят? ну может и на такое посмотреть
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Реальный уровень челси
клуб без истории
чисто фарм бабок
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КОРОЛИ!!!
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лестор на всех парах мчит в шип вместе с саутом.
кто 3-ий, форест ,эвертон...или все же императорси? уеххехехехе
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Даже неинтересно
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