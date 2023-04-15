"Челси" проиграл дома "Брайтону"

"Челси" потерпел третье подряд поражение при временном тренере Фрэнке Лэмпарде, уступив дома "Брайтону" со счетом 1:2.

Относительно выезда в Мадрид посреди недели в стартовый состав "синих" вернулись Бенуа Бадиашиле, Трево Чалоба, Денис Закариа, Конор Галлахер, Кристиан Пулишич и Михаил Мудрик.



В старт "чаек" влились Роберт Санчес, Адам Уэбстер и Эван Фергюсон.



В начале матча шла открытая игра, но "Брайтон" был гораздо опаснее, потому что Алексис Макаллистер дважды пробил мимо, а Фергюсон попал в перекладину.



"Челси" впервые создал опасность на 13-й минуте, когда Галлахер пробил с подступов к штрафной, а после рикошета от защитника мяч по дуге залетел в ворота — 1:0.



Пропустив, гости подвергли своего соперника серьезному давлению и принялись регулярно создавать моменты. Прекрасные шансы сравнять счет имели Каору Митома и Фергюсон, но Кепа Аррисабалага совершил блестящие сейвы после их ударов.



На 42-й минуте хозяева все-таки дрогнули под давлением. Макаллистер навесил с правой границы штрафной к дальней штанге, где Данни Уэлбек выиграл второй этаж — 1:1.



До перерыва "Челси" лишь успел огрызнуться ударом Пулишича головой с близкого расстояния в штангу.



Во втором тайме "Брайтон" продолжил создавать и транжирить моменты. Особенно заметен был Хулио Энсисо. Один его удар был отражен Кепой, другой пришелся в штангу. Во втором случае на добивании пытался сыграть Уэлбек, но не попал по пустым воротам.



С третьей попытки Энсисо все же повезло. На 69-й минуте 19-летний парагваец нанес пушечный удар с дистанции в верхний угол ворот Кепы — 1:2.



В концовке "Брайтон" закрылся и стал играть на удержание. "Челси" атаковал изо всех сил, но реальных моментов отыграться не имел. За исключением своего гола, "синие" лишь раз пробили в створ.



"Брайтон" восстановил справедливость после обидного поражения от "Тоттенхэма" в прошлый уикенд. "Чайки" создали уйму моментов и вполне могли побеждать крупнее.



"Челси" — "Брайтон". Отчет о матче