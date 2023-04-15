"Пэлас" сделал запрос насчет Арне Слота

Арне Слот "Кристал Пэлас" рассматривает Арне Слота из "Фейеноорда" на должность главного тренера.

Напомним, в прошлом месяце "Пэлас" попрощался с Патриком Виейра, назначив на остаток сезона своего бывшего наставника Роя Ходжсона.

Однако возвращение Ходжсона рассматривается "орлами" как временная мера, и грядущим летом лондонский клуб постарается обзавестись другим рулевым.

По информации Daily Mirror, спортивный директор "Пэлас" Дуги Фридман уже установил контакт с представителями 44-летнего Слота, который сейчас ведет "Фейеноорд" к титулу Эредизивии.

Однако "Пэлас" — не единственный вариант для Слота в Премьер-Лиге. Интерес к Арне также проявляют "Тоттенхэм" и "Вест Хэм".

Ранее в январе переменить Слота пытался и "Лидс", рассматривая Арне на замену уволенному Джесси Маршу, однако предложенная "белыми" компенсация в 5 миллионов фунтов не устроил "Фейеноорд".


Метки Кристал Пэлас, Слот, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2023 18:00

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