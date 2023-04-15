Гвардиола: "Сити" заботится о Холанде по 24 часа"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб работает над поддержанием формы нападающего Эрлинга Холанда в режиме 24/7.

После своего перехода из дортмундской "Боруссии" прошлым летом Холанд забил уже 45 голов, пропустив только четыре матча "Сити" из-за проблем со здоровьем.



Столь впечатляющих результатов "горожанам" удалось добиться с помощью тщательного ухода, который обеспечивается норвежскому бомбардиру.



"Я не знаю, как было в Дортмунде, но мы заботимся о нем по 24 часа — у нас невероятные доктора и физиотерапевты. Они занимаются им каждую секунду дня. Сложно понять, зачем тратить кучу денег на игрока и затем оставлять его самого по себе, хотя, повторюсь, я не знаю, что делают другие клубы".



"С таким требовательным графиком матчей, как сегодня, когда приходится играть каждые три-четыре дня, игрокам нужен большой уход. Это так требовательно в плане диеты, отдыха, сна, питания. Нужно понимать, сколько они могут играть и тренироваться. Порой данные говорят, что они не могут тренироваться дольше 10-15 минут".



"Люди спрашивали, почему он был заменен против "Лейпцига", забив пять голов, но в следующем матче против "Бернли" он получил травму и не смог сыграть за нас против "Ливерпуля" и за сборную Норвегии".



"Мв знаем, что должны присматривать за ним, потому что он такой крупный парень. Физиотерапевты заботятся о нем. Ему делают массаж — спины, плеч, сухожилий, всего. Он так много трудится на тренировочной базе — гораздо больше, чем на футбольном поле. Сегодня в современном футболе игроки больше трудятся за кулисами, чем на футбольном поле", — цитирует Гвардиолу The Guardian.