Carlyle вступила в переговоры о покупке "Юнайтед"

Инвестиционная группа Carlyle из Соединенных Штатов вступила в переговоры о покупке "Манчестер Юнайтед".

Как известно, сейчас процесс продажи "Юнайтед" вступил в третий и одновременно заключительный раунд. До 28 апреля владеющее клубом семейство Глэйзеров будет собирать финальные предложения насчет своего актива.



По информации Sky Sports, Carlyle стала очередным инвестором, проявившим интерес к "Юнайтед", однако речь идет только о покупке небольшой доли с сохранением контроля над клубом за нынешними владельцами.



Под управлением Carlyle находятся активы на сумму в 300 миллиардов фунтов, что делает ее одной из крупнейших частных инвестиционных фирм в мире.