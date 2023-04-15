Carlyle вступила в переговоры о покупке "Юнайтед"

Олд Траффорд Инвестиционная группа Carlyle из Соединенных Штатов вступила в переговоры о покупке "Манчестер Юнайтед".

Как известно, сейчас процесс продажи "Юнайтед" вступил в третий и одновременно заключительный раунд. До 28 апреля владеющее клубом семейство Глэйзеров будет собирать финальные предложения насчет своего актива.

По информации Sky Sports, Carlyle стала очередным инвестором, проявившим интерес к "Юнайтед", однако речь идет только о покупке небольшой доли с сохранением контроля над клубом за нынешними владельцами.

Под управлением Carlyle находятся активы на сумму в 300 миллиардов фунтов, что делает ее одной из крупнейших частных инвестиционных фирм в мире.


Метки Carlyle, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 15.04.2023 16:53 # kojan
    договорняк, взбодрить шейхов на большую сумму, кроме них никто не сможет купить МЮ...

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  2. mancunia-planet 15.04.2023 16:20 # mancunia-planet
    Чисто пиар

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