Лэмпард готов дать шанс Обамеянгу

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заверил, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг не находится в опале и может вернуться в стартовый состав.

Предыдущий наставник "Челси" Грэм Поттер совершенно не жаловал Обамеянга, который даже был вычеркнут из заявки команды на Лигу Чемпионов.



Однако сейчас "синие" не забивают уже четыре матча кряду, что является худшей для клуба серией с декабря 1993, и это наводит Лэмпарда на мысли о том, чтобы попробовать на острие Пьер-Эмерика.



"Когда игроки приезжают на тренировки и тренируются, в процессе подготовки они должны чувствовать, что здесь высокая конкуренция для попадания в состав команды".



"Ауба в том же положении, как и любой другой игрок, и неважно, выходил он раньше в старте или нет. Каждый должен конкурировать на тренировках и показывать, что достоин своего места".



"История говорит, что у него великолепная статистика голов. Поэтому посмотрим", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.