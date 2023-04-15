Лэмпард задумывается о смене голкипера на остаток сезона

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард задумывается о том, чтобы сменить основного голкипера на остаток этого сезона.

При Грэме Поттере, предшественнике Лэмпарда, безусловным первым номером "Челси" был Кепа Аррисабалага, однако Evening Standard утверждает, что Менди надеется вернуться на ворота команды в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу.



Эдуар, приглашенный Лэмпардом в "Челси" по рекомендации Петра Чеха в 2020 году, недавно восстановился после перелома пальца руки и теперь жаждет играть.



В матче с "Брайтоном" Лэмпард будет держать в уме ответный четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" в следующий вторник.



Менди уже имеет опыт победы с "Челси" в Лиге Чемпионов, и это может стать важным фактором для Лэмпарда.