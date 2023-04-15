"Тоттенхэм" обсуждает новый контракт с Дайером

"Тоттенхэм" хочет заключить новый контракт с защитником Эриком Дайером.

"Тоттенхэм" до сих пор не определился со следующим главным тренером, но кто бы ни занял вакантную роль, "шпоры" хотят сохранить Дайера.



Сейчас от действующего контракта Эрика остается только один полный год, однако "Тоттенхэм" уже начал переговоры с 29-летним игроком сборной Англии о новой сделке.



Все стороны настроены на скорейшее достижение компромисса, который позволит Дайеру продлить свое пребывание в Северном Лондоне до июня 2026.



Затем, как утверждает Football Insider, "Тоттенхэм" переключится на переговоры со своим нападающим Харри Кейном, чей контракт тоже истекает в следующем году.