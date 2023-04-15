Тен Хаг уверен, что может положиться на Магуайра и Линделефа

Харри Магуайр Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг уверен, что он может положиться на защитников Харри Магуайра и Виктора Линделефа в концовке сезона.

В пятницу вечером "Юнайтед" подтвердил, что Лисандро Мартинес сломал плюсневую кость своей стопы и уже не сыграет в этом сезоне, тогда как Рафаэль Варан пропустит несколько недель.

Таким образом, "красные дьяволы" разом лишились своей основной для этого сезона связки центральных защитников, однако Тен Хаг далек от паники и готов довериться Магуайру с Линделефом.

"Я обладаю большой верой в них. Думаю, у меня достойные центральные защитники — они доказывали это в прошлом и доказывали в этом сезоне. Думаю, у нас есть четыре-пять очень хороших центральных защитников, на которых можно положиться", — цитирует Тен Хага Sky Sports.




Метки Линделеф, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2023 12:00

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