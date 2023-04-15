Эдди Хау обещает "элитные" приобретения

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау пообещал фанатам своего клуба "элитные" приобретения в летнее трансферное окно.

На финише этого сезона "Ньюкасл" ведет упорную борьбу с несколькими представителями "большой шестерки" за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Хау не скрывает того, что завоевание путевки в Лигу Чемпионов повлияло бы на трансферные планы "сорок", однако Эдди в любом случае настроен получить качественное усиление.



"Мы стараемся сделать так, чтобы наш состав был как можно лучше. Думаю, во многом это будет зависеть от того, в каких соревнованиях мы будем играть в следующем году, а также от того, что мы можем сделать и что не можем".



"Прошлым летом наша стратегия заключалась в том, чтобы постараться найти качественных игроков на нужные позиции для улучшения стартового состава и скамейки запасных, а не для количества".



"Я не думаю, что наша стратегия изменится. Мы хотим элитных игроков, потому что у нас элитный состав. Если мы кого-нибудь и добавим, он должен быть лучше имеющихся игроков", — цитирует Хау Daily Mirror.