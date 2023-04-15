Гвардиола назвал, в чем "Брайтон является лучшей командой в мире

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гваридола назвал компонент игры, в котором "Брайтон" является лучшей командой в мире.

К субботнему матчу против "Лестера" подопечные Гвардиолы подходят, отставая от лидирующего в Премьер-Лиге "Арсенала" на шесть очков.



Также у "Сити" есть матч в запасе, однако Гвардиола спешит напомнить, что играть "горожанам" предстоит против "Брайтона".



"Реальность такова, что мы в шести очках позади. Нет гарантии, что мы выиграем свой отложенный матч, потому что это матч против команды, которая является лучшей в мире по выходу из обороны".



"Никто не исполняет лучше этот процесс по доставке мяча от голкипера к чужим воротам. Прямо сейчас в современном футболе нет команды лучше".



"Также нам играть дома против "Арсенала". Нет никаких гарантий. Чтобы быть поблизости, нам нужно выигрывать свои матчи".



"Когда у команд будет равное количество матчей, мы увидим реальное положение вещей. Завтра мы должны ложиться спать, находясь в трех очках позади", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.