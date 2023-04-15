Артета рассказал, когда и почему решил купить Рамсдейла

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, когда и почему он решил купить голкипера Аарона Рамсдейла.

До своего перехода в "Арсенал" в 2021 году Рамсдейл успел дважды вылететь из Премьер-Лиги, однако даже своей игрой за аутсайдеров Аарон смог произвести впечатление на Артету.



Сейчас Рамсдейл исполняет ключевую роль в команде, рвущейся к титулу Премьер-Лиги, и Артета восхищается тем, как Аарон развил в себе качества, которые у него уже были.



"Когда я понял, что он тот голкипер, который нужен "Арсеналу"? Когда мы играли против него".



"Конечно, я много его просматривал. Я видел этот авторитет и эту энергию, и я подумал, что он тот самый".



"Он очень, очень хорошо выступает, и это, наверное, вопреки всему, потому что, когда смотришь на его прошлое и откуда он пришел, ты видишь, что он дважды вылетал. Так что это было сложно представить".



"Однако мы увидели у него характер, харизму и личность, чтобы играть за наш клуб. Он обладал качествами для нашего стиля игры".



"Думаю, он продемонстрировал исключительный прогресс за два последних сезона. Когда я впервые позвонил ему, он сказал: "Давай сделаем это, давай сделаем это".



"Ты можешь почувствовать его силу духа. Он готов к любому испытанию, он видит все наперед. Он знает, чего хочет, и чувствует, что ему это по плечу. Он не знает страха, он просто предвкушает брошенный ему вызов".



"Это то, что ты хочешь", — цитирует Артету Evening Standard.