Агент Гюндогана продолжает отрицать договоренность с "Барселоной"

Дядя и агент Илкая Гюндогана повторно заверил, что капитан "Манчестер Сити" пока не принял решение насчет своего будущего.

Несмотря на опровержение со стороны Ильхана Гюндогана в прошлом месяце, пресса продолжает настойчиво сватать его племянника в "Барселону".



Недавно появилась очередная история о том, что Илкай находится на пороге перехода в "Барселону" свободным агентом, однако реальность совсем другая.



"Я удивлен тем, откуда появляются эти истории о якобы согласованной много недель назад сделке. У нас по-прежнему нет договоренности с каким-либо клубом. Пока не решено, где он будет играть в ближайшие годы".



"Илкай все еще может завоевать три больших трофея в этом сезоне в качестве капитана "Манчестер Сити". Прямо сейчас он сосредоточен только на этом", — сообщил Ильхан AS.