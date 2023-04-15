Лэмпард: "Маунт — игрок топ-уровня"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что в его глазах полузащитник Мейсон Маунт является игроком топ-уровня, несмотря на очевидный спад в этом сезоне.

Как и весь "Челси", Маунт довольно посредственно проводит этот сезон. 24-летний англичанин забил только три гола и отдал шесть результативных передач в 33 матчах за "синих".



И хотя в прошлом сезоне Маунт забил 13 голов и еще 16 раз помог отличиться партнерам, Лэмпард не считает, что Мейсон стал менее классным игроком.



"Я не собираюсь никому навязывать свое мнение насчет футбола, но если кто-нибудь думает, что Мейсон еще не является игроком топ-уровня, тогда я не уверен в том, что они видят".



"Форма — это другое, насчет нее возможны дебаты. Из-за социальных сетей насчет игроков становится больше дебатов, чем в мое время, но мой опыт работы с Мейсоном говорит о том, что он явно является игроком топ-уровня. Спросите Томаса Тухеля, Гарета Саутгейта и Грэма Поттера, они это подтвердят".



"Он вернулся после небольшой травмы. Следующий матч или два нам потребуются, чтобы привести его в правильное состояние, но он игрок топ-уровня и имеет большую привязанность к этому клубу".



"Игрок топ-уровня должен быть по-настоящему голоден и стремиться к успеху со своим клубом. Мейсон демонстрировал это с первого дня, как я взял его в "Дерби".



"Для меня это просто. Он все еще молодой игрок. Он станет еще лучше, но он уже игрок топ-уровня", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.



