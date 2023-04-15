"Челси" провел переговоры с Рубеном Аморимом

"Челси" провел переговоры с главным тренером "Спортинга" Рубеном Аморимом.

Назначив Фрэнка Лэмпарда на остаток сезона, "Челси" не прекратил поиски идеального кандидата на замену уволенному Грэму Поттеру.



Фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Челси" считаются Юлиан Нагельсманн и Луис Энрике, однако "синие" не ограничивают себя этими двумя.



Как сообщает The Guardian, Аморим является одним из прочих кандидатов, рассматриваемых "Челси". "Синих" привлекает репутация 38-летнего португальца как одного из перспективнейших молодых тренеров в Европе.



В этом сезоне "Спортинг" Аморима победил "Тоттенхэм" в Лиге Чемпионов. Попав затем в Лигу Европы, подопечные Рубена выбили из турнира "Арсенал", а сейчас находятся на пороге попадания в полуфинал.



Издание добавляет, что контракт Аморима со "Спортингом" предусматривает внушительные отступные.