"Юнайтед" подтвердил потерю Мартинеса до следующего сезона

"Манчестер Юнайтед" объявил, что защитник Лисандро Мартинес уже не сыграет в остатке этого сезона.

В пятницу вечером "Юнайтед" официально подтвердил появившуюся в аргентинской прессе информацию о том, что Мартинес сломал плюсневую кость стопы в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Севильи" накануне (2:2).



The Athletic от себя добавляет, что Лисандро предстоит операция. Впрочем, "красные дьяволы" уверяют, что 25-летний защитник полностью восстановится к началу следующего сезона.



Таким образом, эта травма оборвала дебютный английский сезон Мартинеса, который после своего перехода из "Аякса" сыграл 45 матчей за "Юнайтед" во всех соревнованиях.



Также "Юнайтед" сообщает, что защитник Рафаэль Варан, замененный в перерыве злополучного матча против "Севильи", пропустит "несколько недель".



Добавим, команде Эрика Тен Хага предстоит провести еще максимум 15 матчей в этом сезоне в случае достижения финала Лиги Европы. В отсутствие Мартинеса и Варана сыграть в центре обороны могут Харри Магуайр, Виктор Линделеф, Люк Шоу и даже Каземиро.