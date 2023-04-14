"Челси" предпримет финальную попытку сохранить Маунта

Мейсон Маунт "Челси" предпримет финальную попытку договориться со своим полузащитником Мейсоном Маунтом.

В данный момент Маунт приближается к 12 заключительным месяцам по своему действующему контракту, что не оставляет "Челси" выбора — если новая сделка будет невозможна, "синие" продадут Мейсона в ближайшее трансферное окно.

Однако на данный момент "Челси" пока не смирился с потерей Маунта. Как утверждает ESPN, до окончания сезона "синие" сделают Мейсону еще одно предложение о новом контракте.

Прямо сейчас переговоры между "Челси" и Маунтом находятся в тупике с февраля, когда обнаружилось, что у сторон существуют непреодолимые разногласия насчет зарплаты и срока нового контракта.

За ситуацией вокруг 24-летнего англичанина внимательно наблюдают "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и даже "Ювентус", но пока никто из них не выдвигал конкретного предложения игроку.


Метки контракты, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2023 23:00

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  1. narcot 15.04.2023 00:11 # narcot
    ща бы бороться за переподписание английского бревна)) ору

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  2. sisyazavr 14.04.2023 23:35 # sisyazavr
    По именам у нас классный состав, но игроки этого не показывают

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  3. liverpo0ol 14.04.2023 23:03 # liverpo0ol
    Четыре раза промахнулся два раза отдал неточный пас.

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