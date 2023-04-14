"Челси" предпримет финальную попытку сохранить Маунта

"Челси" предпримет финальную попытку договориться со своим полузащитником Мейсоном Маунтом.

В данный момент Маунт приближается к 12 заключительным месяцам по своему действующему контракту, что не оставляет "Челси" выбора — если новая сделка будет невозможна, "синие" продадут Мейсона в ближайшее трансферное окно.



Однако на данный момент "Челси" пока не смирился с потерей Маунта. Как утверждает ESPN, до окончания сезона "синие" сделают Мейсону еще одно предложение о новом контракте.



Прямо сейчас переговоры между "Челси" и Маунтом находятся в тупике с февраля, когда обнаружилось, что у сторон существуют непреодолимые разногласия насчет зарплаты и срока нового контракта.



За ситуацией вокруг 24-летнего англичанина внимательно наблюдают "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и даже "Ювентус", но пока никто из них не выдвигал конкретного предложения игроку.