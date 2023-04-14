Гвардиола: "Проиграем "Лестеру", не станем чемпионами"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в случае поражения от "Лестера" в субботу его команда лишится шансов на титул Премьер-Лиги.

В случае победы на "Этихад" в субботу "Сити" сможет сократить свое отставание от "Арсенала" до трех очков, потому что лидер Премьер-Лиги проводит свой матч против "Вест Хэма" на следующий день.



Гвардиола чувствует, что в сложившейся ситуации каждая осечка может стать роковой для "горожан".



"Если мы проигрываем матчи, мы проигрываем соревнования, и это знает каждый. Поэтому уровень нашего внимания к деталям выше".



"То же самое насчет субботы — если мы проиграем матч, мы не станем чемпионами. Если мы выиграем, у нас все еще будут шансы".



"Мы не можем забывать, что находимся в шести очках позади "Арсенала" — команды, которая потеряла считанное количество очков за сезон и которая играет один матч в неделю, имея много времени на восстановление, аналитику и подготовку к матчам".



"Если ты теряешь очки, имея такого конкурента, то это становится так сложно", — приводит словам Гвардиолы Sky Sports.