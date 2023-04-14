Гвардиола: "Проиграем "Лестеру", не станем чемпионами"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в случае поражения от "Лестера" в субботу его команда лишится шансов на титул Премьер-Лиги.
В случае победы на "Этихад" в субботу "Сити" сможет сократить свое отставание от "Арсенала" до трех очков, потому что лидер Премьер-Лиги проводит свой матч против "Вест Хэма" на следующий день.
Гвардиола чувствует, что в сложившейся ситуации каждая осечка может стать роковой для "горожан".
"Если мы проигрываем матчи, мы проигрываем соревнования, и это знает каждый. Поэтому уровень нашего внимания к деталям выше".
"То же самое насчет субботы — если мы проиграем матч, мы не станем чемпионами. Если мы выиграем, у нас все еще будут шансы".
"Мы не можем забывать, что находимся в шести очках позади "Арсенала" — команды, которая потеряла считанное количество очков за сезон и которая играет один матч в неделю, имея много времени на восстановление, аналитику и подготовку к матчам".
"Если ты теряешь очки, имея такого конкурента, то это становится так сложно", — приводит словам Гвардиолы Sky Sports.
14.04.2023 22:00
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Админ, пунктуация у тебя хромает. Тебе бы спеца в этой сфере...
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