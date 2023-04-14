Защитник "Челси" Калиду Кулибали пропустит несколько недель с травмой задней поверхности бедра.

Кулибали повредил заднюю поверхность бедра в проигранном "Челси" матче против "Реала" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов в минувшую среду (2:0).



Теперь 31-летний сенегалец пропустит матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу и ответную встречу с "Реалом" в следующий вторник, как минимум.



"Он не будет доступен в обоих матчах. Это травма задней поверхности бедра, и это займет недели, нежели дни".



"Он очень хороший, очень опытный игрок".



"Что бы ни говорили люди о нашем составе, порой у нас возникает дефицит игроков, потому что наш выбор игроков в Лиге Чемпионов отличается от Премьер-Лиги".



"Конечно, это печально для Кулибали и для нас, но это возможность для других. Мы продолжим двигаться вперед без него, надеясь, что он вернется в форму как можно скорее", — цитирует главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда Daily Mail.