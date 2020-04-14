Мартинес рискует пропустить остаток сезона

Защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за серьезной травмы стопы.

Эту травму Мартинес получил в концовке первого четвертьфинального матча Лиги Европы против "Севильи" накануне вечером (2:2). Лисандро покинул поле "Олд Траффорд", когда все пять замен "Юнайтед" уже были использованы.



Как сообщает The Telegraph со ссылкой на аргентинскую прессу, 25-летний защитник получил перелом пятой плюсневой кости, после чего обычно требуется от четырех до восьми недель на восстановление.



Если диагноз подтвердится, Мартинес будет рисковать уже не помочь "Юнайтед" на финишной прямой в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Европы.