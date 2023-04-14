Тен Хаг: "Не смотри корове в задницу!"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что заменил полузащитника Бруну Фернандеша и вингера Антони в матче против "Севильи", чтобы избежать удалений.

"Юнайтед" завершил первый матч 1/4 финала Лиги Европы против "Севильи" только вничью (2:2), пропустив два нелепых автогола в концовке.



У болельщиков также возникли вопросы насчет замен Тен Хага, однако Эрик чувствует, что был обязан убрать двух важных игроков с поля.



"Бруну отбросил мяч, и я чувствовал, что в следующий раз его удалят. Игроку "Севильи" показали желтую карточку за это в первом тайме, так что рефери еще пожалел его".



"Антони влез в индивидуальную битву, что не было обязательным. Он задирал своего оппонента (Акунью), так что это был риск схлопотать удаление".



"Там, откуда я родом, про такое говорят "смотреть корове в задницу". После того, как это произошло, разбираться будет проще".



"Если бы игрока удалили, вы бы спрашивали: "Почему ты не заменил его? Почему ты пошел на риск?" — цитирует Тен Хага Sky Sports.