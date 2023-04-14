"Сити" и "Ливерпуль" хотят Леви Колуилла
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" заинтересованы в приобретении защитника Леви Колуилла, принадлежащего "Челси".
20-летний Колуилл является продуктом академии "Челси" и на этот сезон был отправлен за практикой в "Брайтон". Это уже вторая аренда для Леви после "Хаддерсфилда" в прошлой кампании.
Левоногий Колуилл провел только 10 матчей Премьер-Лиги за "Брайтон", но этого оказалось достаточно, чтобы произвести впечатление на "Сити" и "Ливерпуль", сообщает Evening Standard.
"Челси" не хочет терять Колуилла, однако сложная ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей может подтолкнуть "синих" к сделке с кем-либо из конкурентов по Премьер-Лиге.
Отметим, что у Колуилла остается только два года по контракту с "Челси", чей новый владелец Тодд Бели дал ясно понять, что клуб не должен рисковать потерей своих игроков безо всякой компенсации.
14.04.2023 18:00
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Пенсы ща, шоб избежать ффп, всех более-менее игроков распродадут, понаберут хуиты типа кулебяки, и съебут в шип. Иншалла.
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КОРОЛИ!!!
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