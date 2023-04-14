Клопп признал, что его трансферный бюджет ограничен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его клуб реалистично оценивает свои возможности на трансферном рынке.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Ливерпуль" отказался от покупки Джуда Беллингема ввиду чрезвычайной дороговизны полузащитника дортмундской "Боруссии".



Клопп по-прежнему не обсуждает конкретные времена, но признает, что ему приходится работать с ограниченным бюджетом.



"Если честно, мне нечего сказать по этому поводу. Раз уж мы не говорим об игроках, которых мы подписываем или нет, так почему мы должны говорить теперь о такого рода спекуляциях и такого рода новостях? Мне правда нечего сказать".



"И я отвечаю сейчас не конкретно про Джуда Беллингема. Почему мы постоянно говорим о теоретических вещах, которых у нас не будет? Например, летом мы не можем купить шесть игроков по 100 миллионов фунтов каждый, и это ясно для каждого".



"Ты должен понимать, каковы твои возможности, а затем работать с этим. Ты должен понимать, сколько денег у тебя есть, и затем работать с этим".



"Мы не дети. Спросите пятилетнего, что он хочет на Рождество, и он назовет вам "Феррари". Вы же не скажете ему, что это хорошая идея, потому что это слишком дорого, и он не сможет водить это".



"Вопрос в том, каковы твои возможности, а дальше с этим нужно работать. Так было всегда. В чем бы мы ни нуждались и чего бы мы ни хотели, мы делаем все возможное, чтобы заполучить это. Ты должен смириться с тем, что то или это недоступно для нас. Мы отойдем в сторону и поступим по-другому", — цитирует Клоппа Sky Sports.