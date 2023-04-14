"Ливерпуль" оштрафован на 37,500 фунтов

"Ливерпуль" был оштрафован FA на 37,500 фунтов за неподобающее поведение своих игроков во время матча Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Ранее в этом месяце "Ливерпуль" потерпел поражение 4:1 на "Этихад", и в первом тайме этого матча, еще при счете 1:1, случился инцидент, привлекший внимание Ассоциации.



Дело в том, что игроки мерсисайдской команды окружили рефери Саймона Хупера и принялись требовать вторую желтую карточку для полузащитника "Сити" Родри.



С выдвинутыми обвинениями "Ливерпуль" согласился, и независимая комиссия приняла решение оштрафовать "красных" на 37,500 фунтов.



Отметим, что это уже третий подобный штраф "Ливерпуля" в этом сезоне. Ранее "красных" наказали на 25,000 фунтов за инцидент в дерби с "Эвертоном" в феврале, а в ноябре главный тренер Юрген Клопп заплатил 30,000 фунтов за то, что накричал на резервного арбитра.