Заха не собирается в Саудовскую Аравию

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха готов отвергнуть интерес из Саудовской Аравии, чтобы продолжить выступать в Европе на высочайшем уровне.

В конце этого сезона Заха должен стать свободным агентом — контракт Уилфрида с "Пэлас" истекает, а к новой сделке стороны не близки.



Некоторое время назад стало известно об интересе к Захе со стороны саудовских клубов, включая лидирующий в местном чемпионате "Аль-Иттихад" и "Аль-Наср", где выступает Криштиану Роналду.



Саудиты были готовы платить Уилфриду 9 миллионов фунтов в год, однако Daily Mail утверждает, что на данном этапе 30-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара не заинтересован в переезде на Ближний Восток.



Захе есть из чего выбирать, потому что его также хотят заполучить "Милан" и дортмундская "Боруссия". В прошлом Уилфрида сватали и в "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси".