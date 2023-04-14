"Ливерпуль" готов побороться за Райса

"Ливерпуль" готов побороться за полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса грядущим летом.

Ожидается, что этот сезон станет последним для Райса в "Вест Хэме". Деклан отклонил уже несколько предложений о новом контракте и решительно настроен уйти на повышение.



Претендентом номер один на Райса считается "Арсенал", также Деклана сватают в его бывший клуб "Челси", однако Sky Sports утверждает, что "Ливерпуль" готов составить конкуренцию двум лондонским грандам.



Ранее на текущей неделе стало известно, что "Ливерпуль" завершил свой интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джуду Беллингему, посчитав того неоправданно дорогим, и теперь "красные" работают над альтернативными целями.



Помимо Райса, среди целей "Ливерпуля" по укреплению центра поля также называются Мойсес Кайседо из "Брайтона", Матеуш Нунеш из "Вулверхэмптона", Николо Барелла из "Интера" и Райан Гравенберх из "Баварии". Активно сватают к "красным" и Мейсона Маунта из "Челси".