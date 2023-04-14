Дайч: "Алли должен мудро использовать этот период"

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч посоветовал вернувшемуся на лечение полузащитнику Деле Алли взяться за голову.

На этот сезон "Эвертон" отправил Алли в аренду в "Бешикташ", однако Деле не проявил себя в Турции и на прошлой неделе вернулся в свой родительский клуб с травмой бедра.



Параллельно с этим в социальных сетях распространились снимки, на которых Алли вдыхает так называемый "веселящий газ" или оксид азота, считающийся легальным наркотиком.



В данный момент Дайч не готов говорить о будущем Алли и призывает 27-летнего англичанина проявить "мудрость" во время вынужденного отсутствия.



"Ты лишь можешь направлять людей, указывая то, что ты считаешь хорошим для них. В конце концов игроки сами принимают решения, мы лишь можешь рекомендовать им принимать хорошие решения".



"Что касается остального, то в данный момент он травмирован. Он вернулся с серьезной травмой, восстановление после которой займет некоторое время, поэтому он должен мудро использовать этот период. Я надеюсь на это".



"Его будущее? Его нет здесь. У него травма, которая вывела его из строя на некоторое время".



"Я видел истории насчет его — игроки сами знают, что они должны делать, а что не должны делать".



"Будучи тренером, ты не можешь контролировать все в их жизнях. Должны ли мы следовать за ними весь день? Ты лишь можешь направлять их".



"Он травмирован, и ему нужно время. Это займет несколько недель", — цитирует Дайча BBC.