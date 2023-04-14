Каору Митома. Дипломированный дриблер из Японии

Каору Митома — одно из главных открытий этого сезона в Премьер-Лиге. Парень, который адаптировался к европейскому футболу в бельгийском "Юнионе", набрал потрясающую форму к середине своего первого полноценного сезона в Англии и демонстрирует невероятный прогресс в составе "Брайтона", не сбавляя обороты.

Каору Митома начал заниматься футболом в академии "Кавасаки Фронтале", которая базируется между Токио и Йокогамой. Но сразу после окончания школы в 18 лет он принял неожиданное решение поставить на паузу профессиональную футбольную карьеру и поступить в университет.



"Я не был готов", — вспоминает Митома. "Я просто чувствовал, что физически я не готов к тому, чтобы играть за первую команду. Поэтому я решил, что буду учиться и играть за университетскую команду, где у меня будет постоянная игровая практика без давления".



В университете Каору совмещал приятное с полезным и защитил диссертацию по искусству дриблинга. Он проводил исследование, с камерой на голове, когда во время дриблинга отслеживал, куда смотрят его глаза во время того или иного финта и как на это реагирует соперник.



"Мне было проще всего выбрать эту тему, потому что я люблю футбол, а дриблинг — то, что я больше всего люблю в футболе", — объясняет Митома. "Не было правил о том, сколько писать, но я добился хороших результатов, анализируя товарищей по команде, которые были не очень хорошими дриблерами. Я пытался выяснить, почему это так".



"Я надевал камеры на головы товарищей по команде, чтобы изучить, куда и на что они смотрят, когда я пытаюсь их обвести. Я понял, что хорошие игроки смотрят не на мяч — они смотрят вперед и способны остановить мяч, не глядя себе под ноги. В этом была разница".



Только в 2020 году, в возрасте 22 лет, Митома подписал свой первый профессиональный футбольный контракт — с клубом "Кавасаки Фронтале", игравшим в J-лиге. И уже в первом сезоне Каору забил 13 голов и отдал 12 голевых передач в 30 матчах японского первенства, а "Кавасаки" стал чемпионом. По данным The Times Митома был вторым самым быстрым игроком лиги, а по итогам сезона попал в символическую сборную и был признан вторым MVP лиги.



В следующем сезоне Каору был так же хорош — восемь голов в 20 матчах, и вот тут ним и заинтересовался "Брайтон", отдавший 2.5 миллиона фунтов за игрока, который по своим габаритам был не очень похож на футболиста Премьер-Лиги. В "Брайтоне" понимали, что японцу понадобится время на адаптацию, и отдали его на сезон в аренду в бельгийский "Юнион", которым также владеет Тони Блум — руководитель "Брайтона".



Бельгийцы бережно использовали Митому — в основном в качестве джокера, который выходит, чтобы поиздеваться над уставшими защитниками. Его лучший матч — поединок против "Серена", когда он помог "Юниону" сотворить камбэк, забив три гола после появления со скамейки.



"Только по ходу сезона он раскачался и начал играть по 90 минут", — вспоминает его бывший товарищ по команде Кристиан Берджесс. "В плей-офф он начал проявлять себя с другой стороны — помогал при прессинге, выполнял черновую работу, необходимую команде. Мы понимали, что у нас есть быстро прогрессирующий особенный игрок".



В том, что у них есть особенный игрок, вскоре убедились и в "Брайтоне" — Митома точно так же, как и в "Юнионе", некоторое время раскачивался, а ближе к зиме начал забивать или ассистировать практически в каждом матче.







Что самое интересное — "Брайтон" в лице Митомы получил не только сильного прогрессирующего игрока и отличного дриблера, но и невероятно популярного в Азии футболиста, который вскоре может затмить на азиатском рынке самого Сон Хен Мина.



Перед каждой тренировкой "Брайтона" на базе клуба собирается большое количество китайских студентов, которые хотят что-то подарить Каору и получить его автограф. Чат болельщиков "чаек" за последнее время отметил увеличение трафика из Японии почти на 600% по сравнению с прошлым годом.



Для футболок Митомы в клубном магазине "Брайтона" есть отдельный стенд, так как это самый востребованный товар в магазине. Практически перед каждой домашней игрой их раскупают туристы из Азии и местные студенты, и спрос на символику с именем японца только растет.



Несмотря на то, что из-за разницы во времени матчи "Брайтона" в Японии часто приходится смотреть ночью, интерес к команде с южного побережья Англии очень велик. Хоть в Японии нет такой культуры совместных просмотров матчей в пабах, как в Британии и Европе, есть заведения, которые специально работают дольше, когда играет "Брайтон".



Его семь голов в этом сезоне — это лучший результат для японского футболиста в Премьер-Лиге, так как ранее Синдзи Кагава и Синдзи Окадзаки забивали только по шесть за один сезон в "Манчестер Юнайтед" и "Лестере", соответственно. Кроме того, Митома уже забил половину голов, составляющих текущий рекорд японского футболиста в Премьер-Лиге, который принадлежит Окадзаки (14 голов).



Митома — очень быстрый игрок, но у него есть и другой талант, которым обладают далеко не все дриблеры и вингеры. Он умеет не только быстро разгоняться до максимальной скорости, но и быстро тормозить, что позволяет ему просто издеваться над защитниками.



"Я осознаю, что смещаю центр тяжести противника. Если я смогу сдвинуть тело защитника, я выиграю", — говорит Митома. При этом, несмотря на свой рост (178 см) и худое телосложение, он неплохо играет головой.



Умение Митомы выходить со скамейки запасных, чтобы раскрутить уставших защитников, очень эффективно использовал на недавнем Чемпионате Мира в Катаре тренер сборной Японии. Его тактика в матчах против Германии и Испании заключалась именно в том, чтобы обороняться в первом тайме, а затем выпускать Митому и еще нескольких быстрых, энергичных игроков, которые доставляли немало проблем противнику на контратаках.



В "Брайтоне" Митома тоже изначально выходил на замены, но продажа в "Арсенал" Леандро Троссарда позволила ему получать больше игрового времени. В январе-феврале он забивал в трех матчах подряд: "Лестеру", "Ливерпулю" и "Борнмуту". Два матча "чайки" тогда выиграли и, что очень важно, прошли в Кубке Англии "Ливерпуль". Совсем скоро "Брайтон" сыграет в полуфинале кубка с "Манчестер Юнайтед", и матч на "Уэмбли" посетит немало азиатских фанатов.



Безусловно, сейчас Каору Митома — очень лакомый кусочек на трансферном рынке, так как он не просто сильный и перспективный футболист. Клуб, в котором играет Митома, автоматически привлекает к себе огромное внимание не только в Японии, но и по всей Азии, и если кто-то захочет приобрести этого игрока, "Брайтон" однозначно выставит ценник с учетом коммерческой привлекательности японца. Впрочем, сейчас Тони Блум, наверняка, даже не захочет слушать потенциальных покупателей — Митома очень нужен "Брайтону" для прорыва в Европу.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru