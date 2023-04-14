Скоулз раскритиковал МЮ после упущенной победы против "Севильи"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз раскритиковал "красных дьяволов" за самоуспокоенность во втором тайме матча против "Севильи".

Автоголы Тирелла Маласиа и Харри Магуайра в концовке лишили "Юнайтед" победы в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы в четверг вечером — 2:2.



Скоулз считает, что подобное непозволительно на столь высокой стадии соревнования. По словам Пола, при сэре Алексе Фергюсоне это никогда бы не случилось.



"Думаю, иногда так бывает, что ты расслабляешься во втором тайме. Случалось ли это в мои времена? Возможно, но я не думаю, что тренер позволил бы нам сделать это в таком матче".



"Когда ты играешь в матче вроде четвертьфинала, ты должен играть на победу. Они должны были побеждать такого соперника с разницей в три, четыре, пять мячей. Кажется, они подумали, что это слишком легко, что это прогулка в парке. Но это непозволительно в Европе и против "Севильи", о рекорде которой все мы знаем".



"Севилья" была не на высоте в первом тайме, а "Юнайтед" играл так хорошо. Ты думал, что они победят в перевесом в три, четыре, пять мячей и уже сегодня вечером закроют вопрос об исходе противостояния. Второй тайм был полной катастрофой".



"Не было такого момента, когда казалось, что "Севилья" подвергает "Юнайтед" такому уж большому давлению. Это просто был странный второй тайм. Случившееся можно объяснить только самоуспокоенностью", — сообщил Скоулз в эфире BT Sport.