Отец Макаллистера ожидает, что его сын уйдет из "Брайтона"

Отец полузащитника "Брайтона" Алексиса Макаллистера ожидает, что его сын перейдет в другой клуб грядущим летом.

24-летний Макаллистер является ключевым игроком "Брайтона", который в этом сезоне, к удивлению многих, замахнулся на путевку в еврокубки.



Кроме того, ранее в этом сезоне Алексис помог сборной Аргентине выиграть Чемпионат Мира в Катаре, чем только укрепил свою репутацию.



Макаллистера называют целью клубов вроде "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", и отец экс-игрока "Боки Хуниорс" не думает, что "Брайтон" сможет удержать его сына.



"Уверен, в определенный момент Алексис вернется и будет играть за "Боку". Сегодня он только в начале своей карьеры в Европе, но когда он решит вернуться и снова обосноваться в Аргентине, он определенно захочет играть за "Боку".



"Если не случится ничего неожиданного, в следующее трансферное окно он перейдет в другой клуб, но мы пока не знаем, в какой. Переговоры только начинаются и проходят в общем ключе, но вероятнее всего, что в июле Алексис уже будет играть за другую команду", — сообщил Карлос Макаллистер Puro Boca.