"Реал" готов сделать предложение по Рису Джеймсу

"Реал" готов сделать предложение о покупке защитника Риса Джеймса, если "Челси" придется продавать своих игроков грядущим летом.

Потратив около 600 миллионов фунтов за два последних трансферных окна, "Челси", вероятно, будет вынужден совершить ряд продаж грядущим летом, чтобы остаться в рамках финансового фейр-плей.



Как утверждает Marca, эта ситуация может оказаться на руку "Реалу", который имеет давний интерес к 23-летнему Джеймсу.



"Реал" сделал запрос насчет Джеймса еще прошлым летом, но тогда Рис остался на "Стэмфорд Бридж" и впоследствии даже заключил новый контракт с "Челси" до 2028 года.



Испанское издание добавляет, что "Реалу" может хватить всего 50 миллионов евро (44 млн. фунтов) для покупки Джеймса, в котором клуб из Мадрида видит преемника для 31-летнего Дани Карвахаля.



При этом неважная игра Джеймса в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала" в минувшую среду не повлияла на уровень интереса "сливочных" к Рису.