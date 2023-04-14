Варан и Мартинес получили травмы против "Севильи"

Защитники "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан и Лисандро Мартинес получили травмы в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против "Севильи".

Ничья 2:2 с "Севильей" стала настоящим кошмаром для защитников "Юнайтед", потому что двое из них — Тирелл Маласиа и Харри Магуайр — совершили по автоголу, а двое других — как раз Варан и Мартинес — получили по травме.



И если Варан уступил место на поле "Олд Траффорд" Магуайру в перерыве, то Мартинес травмировался в концовке и был вынужден оставить свою вдесятером, потому что "красные дьяволы" уже использовали все пять замен.



"Мы видели, как Мартинес опустился на газон после момента, когда рядом не было никого из соперников, так что это не выглядит хорошо, но давайте подождем. Я не могу сказать, что это, но это не ахилл".



"Похоже на то, что он не сыграет в воскресенье, но я не могу ничего сказать насчет диагноза и предпочитаю дождаться, когда у нас будет четкое представление насчет того, что это такое. Я поговорил с ним, и он в порядке. Он спокоен".



"В данный момент я не могу сказать того же насчет Рафы. Я не разговаривал с Рафой после матча, но это травма, и он жаловался на эту область последнюю пару недель, поэтому нам нужно подождать", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага Sky Sports.