Хацидакис извинился перед Робертсоном и возвращается к судейству

Энди Робертсон и лайнсмен Лайнсмен Константин Хацидакис извинился перед защитником "Ливерпуля" Энди Робертсоном и избежал санкций со стороны FA.

Напомним, Хацидакис локтем отмахнулся от Робертсона после свистка на перерыв в матче "Ливерпуля" против "Арсенала" в прошлый уикенд (2:2), задев Энди по горлу или подбородку.

Судейский корпус немедленно начал свою проверку после этого инцидента, объявив об отстранении Хацидакиса от работы до окончания процесса.

Сейчас в этой истории была поставлена точка. Хацидакис связался с Робертсоном, принес извинения, и на этом FA сочла инцидент исчерпанным.

"Я оказал полное содействие FA в их расследовании и обсудил инцидент напрямую с Энди Робертсоном. Это был открытый и позитивный разговор".

"У меня определенно не было намерения задеть Энди, когда я отмахнулся от него рукой, и я извинился за это".

"Я предвкушаю свое возвращение к работе на матчах", — гласит распространенное Ассоциацией заявление Хацидакиса.


Метки FA, Арсенал, Ливерпуль, Премьер-Лига, Робертсон, Хацидакис

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 303

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 13.04.2023 23:26 # hammersmith
    ща его провоцировать игроки будут только так.

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  2. true-manc 13.04.2023 23:10 # true-manc
    "извини что трахнул"
    ахахахахахахаха

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  3. yxaxaxaxaxa 13.04.2023 23:01 # yxaxaxaxaxa
    будет подсуживать Робертсону до конца карьеры

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