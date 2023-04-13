Хацидакис извинился перед Робертсоном и возвращается к судейству
Лайнсмен Константин Хацидакис извинился перед защитником "Ливерпуля" Энди Робертсоном и избежал санкций со стороны FA.
Напомним, Хацидакис локтем отмахнулся от Робертсона после свистка на перерыв в матче "Ливерпуля" против "Арсенала" в прошлый уикенд (2:2), задев Энди по горлу или подбородку.
Судейский корпус немедленно начал свою проверку после этого инцидента, объявив об отстранении Хацидакиса от работы до окончания процесса.
Сейчас в этой истории была поставлена точка. Хацидакис связался с Робертсоном, принес извинения, и на этом FA сочла инцидент исчерпанным.
"Я оказал полное содействие FA в их расследовании и обсудил инцидент напрямую с Энди Робертсоном. Это был открытый и позитивный разговор".
"У меня определенно не было намерения задеть Энди, когда я отмахнулся от него рукой, и я извинился за это".
"Я предвкушаю свое возвращение к работе на матчах", — гласит распространенное Ассоциацией заявление Хацидакиса.
13.04.2023 23:00
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ща его провоцировать игроки будут только так.
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"извини что трахнул"
ахахахахахахаха
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будет подсуживать Робертсону до конца карьеры
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