"Вест Хэм" прервал свою победную серию в Лиге Конференций

"Вест Хэм" прервал свою впечатляющую победную серию в Лиге Конференций, завершив первый четвертьфинальный матч против "Гента" вничью — 1:1.

До выезда в Бельгию "Вест Хэм" выиграл все 10 своих матчей в третьем по значимости клубном турнире, однако с "Гентом" команда Дэвида Мойеса не справилась, хотя и открыла счет.



Открыл счет перед самым перерывом Данни Ингс, для которого этот гол стал первым в карьере в еврокубках. Однако вскоре после начала второго тайма Уго Кейперс добыл для хозяев ничью — 1:1.



В концовке "Гент" демонстрировал большее рвение к победе, но счет уже не изменился, и через неделю команды встретятся на Лондонском стадионе.



"Гент" (Бельгия) — "Вест Хэм" — 1:1 (0:0)



Голы: Кейперс 56 — Ингс 45.



"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Огбонна, Агерд, Джонсон, Лансини (Бенрахма 61), Даунс (Пакета 74), Райс, Палмери (Крессуэлл 88), Боуэн, Ингс (Антонио 60).