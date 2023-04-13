Стадионы пяти клубов Премьер-Лиги в заявке на Евро-2028

Стадионы пяти клубов Премьер-Лиги были названы в совместной заявке Великобритании и Ирландии на проведение Евро-2028.

Всего британская заявка включает в себя 10 стадионов. Английских здесь шесть: "Вилла Парк" "Астон Виллы", строящаяся арена "Эвертона", "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" "Тоттенхэма", "Этихад" "Манчестер Сити", "Сент-Джеймс Парк" "Ньюкасла" и, конечно, "Уэмбли".



Дополняют список "Авива Стэдиум" в Дублине, "Кейсмент Парк" в Белфасте, "Хэмпден Парк" в Глазго, "Принсипалити Стэдиум" в Кардиффе, сообщает Sky Sports.



Отметим, что "Олд Траффорд", второй после "Уэмбли" крупнейший стадион в Англии, в заявку не попал. Это связано с плачевным техническим состоянием арены "Манчестер Юнайтед" и неопределенными планами по реконструкции.



Добавим, на проведение Евро-2028 также претендует Турция. УЕФА примет свое решение в сентябре этого года.