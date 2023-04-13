Нагельсманна ждут в Лондоне

"Челси" пригласил бывшего главного тренера "Баварии" Юлиана Нагельсманна посетить Лондон на текущей неделе.

Назначив Фрэнка Лэмпарда на остаток сезона, "Челси" продолжает поиски наиболее подходящего кандидата на роль постоянного наставника.



Нагельсманн, от услуг которого недавно отказалась "Бавария", изначально считался фаворитом на вакантную роль в лондонском клубе.



И как утверждает Bild, со дня на день 35-летний немец посетит столицу Англии, чтобы "представить свои идеи" боссам "Челси".



Чуть более недели назад с похожим визитом в Лондоне побывал бывший главный тренер сборной Испании и "Барселоны" Луис Энрике. По слухам, ему удалось произвести хорошее впечатление на руководство "синих".