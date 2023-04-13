Лэмпард защищает свою тактику на матч с "Реалом"
Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выступил в защиту своей тактики на четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".
В среду вечером в Мадриде Лэмпард решил сыграть с пятью защитниками, что не уберегло "Челси" от поражения со счетом 2:0.
Однако Фрэнк не жалеет о выборе тактики и считает, что был обязан так поступить, учитывая огромную атакующую мощь "Реала".
"Когда Винисиус играет один против одного, это большая проблема для любой команды. На этом участке поля мы хотели, чтобы у нас возникали ситуации двое против одного. То, что Фофана так рано получил желтую карточку, нам не помогло, это заставляет тебя нервничать".
"Мы хотим как можно реже играть в пять защитников, и мы пытались быть гибкими. С мячом мы хотели играть в три защитника и использовать всю ширину поля. Думаю, мы могли справиться лучше. Думаю, это было правильный инструмент сегодня".
"Если говорить о нашей схеме, то у нас было очень четкое мышление, если учитывать создаваемую ими угрозу. Также это должно было помогать нам при контроле мяча", — цитирует Лэмпарда The Independent.
13.04.2023 17:00
Просмотров: 752
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
я думаю после этого позорного поражения Лэмпарда надо уволить к едрени фени
(ответить)
Стандартный ход для тренера, который не знает(в силу своей низкой квалификации) что делать - ставить автобус.
(ответить)
Понимая назначение Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера, Мельхиот призвал к стабильности.
Он сказал BBC Sport: «Я не удивлен что «Челси» пригласил Фрэнка Лэмпарда, потому что им нужно было успокоить команду».
«У этого есть две стороны. У нас есть временный менеджер, который явно хочет быть менеджером на полный рабочий день, я понимаю это. Если вы потеряли работу и вам позвонили из «Челси», а вы одна из их легенд, почему бы вам не взяться за эту работу?»
«Другая сторона - это тот, кого «Челси» хочет взять на эту работу. Я хочу, чтобы они хорошо спланировали это. Вы не можете продолжать сокращать и менять менеджеров слишком быстро».
«Это путешествие оказалось более трудным и продолжительным, чем они ожидали. Создание команды - это долгий путь, но и поиск подходящего менеджера - тоже долгий путь. Присутствие Фрэнка дает им немного Челси Челси думает что надобольше времени, чтобы решить, кого они собираются выбрать».
«Я хочу, чтобы кто-то, с кем они будут рядом, действительно дал им долголетие, в котором они нуждаются. На кого бы они ни смотрели, Луисе Энрике или Юлиане Нагельсманне, я хотел бы знать, как они относятся к участию в этом путешествии, потому что это будет важно».
(ответить)
ну блин, а чё поделать, когда джеймса уголёк на изи оттолкнул в борьбе, а потом ещё и чилвел куету исполнил. ну и реализация у чмонси на уровне, да))
(ответить)
Кто бы мог подумать, что такой атакующий игрок будет ставить такой трусливый и автобусный футбол.
(ответить)
че защищать, все сделал правильно и единственно верный выбор состав
но кто ж знал,что джеймс решит забить хуй на футбол в этом матче.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий