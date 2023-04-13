Лэмпард защищает свою тактику на матч с "Реалом"

Тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард выступил в защиту своей тактики на четвертьфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала".

В среду вечером в Мадриде Лэмпард решил сыграть с пятью защитниками, что не уберегло "Челси" от поражения со счетом 2:0.



Однако Фрэнк не жалеет о выборе тактики и считает, что был обязан так поступить, учитывая огромную атакующую мощь "Реала".



"Когда Винисиус играет один против одного, это большая проблема для любой команды. На этом участке поля мы хотели, чтобы у нас возникали ситуации двое против одного. То, что Фофана так рано получил желтую карточку, нам не помогло, это заставляет тебя нервничать".



"Мы хотим как можно реже играть в пять защитников, и мы пытались быть гибкими. С мячом мы хотели играть в три защитника и использовать всю ширину поля. Думаю, мы могли справиться лучше. Думаю, это было правильный инструмент сегодня".



"Если говорить о нашей схеме, то у нас было очень четкое мышление, если учитывать создаваемую ими угрозу. Также это должно было помогать нам при контроле мяча", — цитирует Лэмпарда The Independent.