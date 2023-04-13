Чилуэлл извинился за свое удаление против "Реала"

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл извинился за свое удаление в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Заключительную треть матча на "Сантьяго Бернабеу" в среду вечером "Челси" играл вдесятером, и "Реалу" не составило труда реализовать численное преимущество, в итоге одержав победу 2:0.



Свою красную карточку Чилуэлл получил за фол последней надежды вблизи штрафной площади на Родриго, и Бен сожалеет о случившемся.



"Я переварил это за ночь и просто хочу извиниться перед своими партнерами по команде и фанатами. Прошлым вечером я принял решение за долю секунды, и это была ошибка. Я всегда выкладываюсь без остатка ради команды, и я продолжу в том же духе. Спасибо вам за поддержку", — написал Чилуэлл в твиттере.



Добавим, теперь Чилуэлл будет дисквалифицирован на ответный матч с "Реалом" на следующей неделе.