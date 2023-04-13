Чилуэлл извинился за свое удаление против "Реала"

Бен Чилуэлл Защитник "Челси" Бен Чилуэлл извинился за свое удаление в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

Заключительную треть матча на "Сантьяго Бернабеу" в среду вечером "Челси" играл вдесятером, и "Реалу" не составило труда реализовать численное преимущество, в итоге одержав победу 2:0.

Свою красную карточку Чилуэлл получил за фол последней надежды вблизи штрафной площади на Родриго, и Бен сожалеет о случившемся.

"Я переварил это за ночь и просто хочу извиниться перед своими партнерами по команде и фанатами. Прошлым вечером я принял решение за долю секунды, и это была ошибка. Я всегда выкладываюсь без остатка ради команды, и я продолжу в том же духе. Спасибо вам за поддержку", — написал Чилуэлл в твиттере.

Добавим, теперь Чилуэлл будет дисквалифицирован на ответный матч с "Реалом" на следующей неделе.


Метки Лига Чемпионов, Реал, Челси, Чилуэлл

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2023 16:00

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  1. danilych89 13.04.2023 16:18 # danilych89
    да не за что особо ему извиняться. накосячил, как обычно, Кукурелья, а Чилуел лишь подчищал за ним. если бы не сфолил, был бы еще один гол скорее всего.

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  2. alexomck 13.04.2023 16:17 # alexomck
    джеймс не хочет извиниться за свою игру? чилвел-то в последних матчах норм.

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  3. narcot 13.04.2023 16:05 # narcot
    просто конченый дол6оёб. зачем фолил и на что надеялся?

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