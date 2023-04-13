Чилуэлл извинился за свое удаление против "Реала"
Защитник "Челси" Бен Чилуэлл извинился за свое удаление в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".
Заключительную треть матча на "Сантьяго Бернабеу" в среду вечером "Челси" играл вдесятером, и "Реалу" не составило труда реализовать численное преимущество, в итоге одержав победу 2:0.
Свою красную карточку Чилуэлл получил за фол последней надежды вблизи штрафной площади на Родриго, и Бен сожалеет о случившемся.
"Я переварил это за ночь и просто хочу извиниться перед своими партнерами по команде и фанатами. Прошлым вечером я принял решение за долю секунды, и это была ошибка. Я всегда выкладываюсь без остатка ради команды, и я продолжу в том же духе. Спасибо вам за поддержку", — написал Чилуэлл в твиттере.
Добавим, теперь Чилуэлл будет дисквалифицирован на ответный матч с "Реалом" на следующей неделе.
13.04.2023 16:00
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да не за что особо ему извиняться. накосячил, как обычно, Кукурелья, а Чилуел лишь подчищал за ним. если бы не сфолил, был бы еще один гол скорее всего.
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джеймс не хочет извиниться за свою игру? чилвел-то в последних матчах норм.
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просто конченый дол6оёб. зачем фолил и на что надеялся?
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