Букмекеры перестанут быть титульными спонсорами в Премьер-Лиге

Клубы Премьер-Лиги договорились убрать эмблемы букмекерских контор с титульной стороны своих игровых футболок.

В данный момент сразу у восьми клубов Премьер-Лиги титульные спонсоры являются букмекерскими конторами, и суммарно эти контракты оцениваются в 60 миллионов фунтов в год, отмечает Sky Sports.



Этими восемью клубами являются "Борнмут", "Брентфорд", "Эвертон", "Фулхэм", "Лидс", "Ньюкасл", "Саутгемптон" и "Вест Хэм".



Однако с сезона 2026/27 это изменится. Соответствующее подтверждение поступило сегодня. Премьер-Лига станет первой в Британии спортивной лигой, добровольно отказавшейся рекламировать букмекеров.



Соответствующее решение было принято после консультаций с Министерством по делам культуры, СМИ и спорта. Фактически Премьер-Лига проявила инициативу до вмешательства правительства, которое, как известно, вынашивает идею по созданию независимого футбольного регулятора.