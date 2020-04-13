Главный тренер "Бернли" Венсан Компани открыт к переговорам с "Тоттенхэмом".

Компани только прошлым летом возглавил "Бернли", кардинально изменив облик команды, вылетевшей из Премьер-Лиги по итогам сезона 2021/22.



Экс-защитник "Манчестер Сити" сделал из "Бернли" самую зрелищную команду в Премьер-Лиге и на прошлой неделе оформил прямую путевку назад в элитный дивизион.



Однако, как утверждает The Sun, Компани сильно опасается, что у него не будет достаточных средств, чтобы составить конкуренцию командам Премьер-Лиги в следующем сезоне.



Поэтому Венсан готов обсудить свой переход в "Тоттенхэм", чей президент Даниэль Леви рассматривает его в качестве своей цели номер один.