Компани открыт к переговорам с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Бернли" Венсан Компани открыт к переговорам с "Тоттенхэмом".
Компани только прошлым летом возглавил "Бернли", кардинально изменив облик команды, вылетевшей из Премьер-Лиги по итогам сезона 2021/22.
Экс-защитник "Манчестер Сити" сделал из "Бернли" самую зрелищную команду в Премьер-Лиге и на прошлой неделе оформил прямую путевку назад в элитный дивизион.
Однако, как утверждает The Sun, Компани сильно опасается, что у него не будет достаточных средств, чтобы составить конкуренцию командам Премьер-Лиги в следующем сезоне.
Поэтому Венсан готов обсудить свой переход в "Тоттенхэм", чей президент Даниэль Леви рассматривает его в качестве своей цели номер один.
13.04.2023 13:00
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Последние комментарии:
типо артета 2x??
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накуй не нужен, Нагельсманн нужен нам или Почеттино
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Не лезь 6лять, дебил сyка е6аный
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