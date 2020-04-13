Компани открыт к переговорам с "Тоттенхэмом"

Венсан Компани Главный тренер "Бернли" Венсан Компани открыт к переговорам с "Тоттенхэмом".

Компани только прошлым летом возглавил "Бернли", кардинально изменив облик команды, вылетевшей из Премьер-Лиги по итогам сезона 2021/22.

Экс-защитник "Манчестер Сити" сделал из "Бернли" самую зрелищную команду в Премьер-Лиге и на прошлой неделе оформил прямую путевку назад в элитный дивизион.

Однако, как утверждает The Sun, Компани сильно опасается, что у него не будет достаточных средств, чтобы составить конкуренцию командам Премьер-Лиги в следующем сезоне.

Поэтому Венсан готов обсудить свой переход в "Тоттенхэм", чей президент Даниэль Леви рассматривает его в качестве своей цели номер один.


Метки Бернли, Компани, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.04.2023 13:00

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  1. makeewadim 13.04.2023 13:30 # makeewadim
    типо артета 2x??

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  2. slavaukraine 13.04.2023 13:09 # slavaukraine
    накуй не нужен, Нагельсманн нужен нам или Почеттино

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  3. gameboy 13.04.2023 13:04 # gameboy
    Не лезь 6лять, дебил сyка е6аный

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